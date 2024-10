Też dostałem kiedyś takie wezwanie gdzie nie było informacji czy mam być świadkiem, podejrznamy, biegłym itp. poszedłem osobiście na komendę aby się dowiedzieć bo miałem blisko, a to tak niesławna komenda na Trzemeskiej we Wrocławiu. To wielce obrażeni byli, że w ogóle mam czelność pytać, dopiero jak im powiedziałem, że zostawiam im to wezwanie bo jest niekompletne i nie przyjdę to raczyli podnieść dupę zza lady, odłożyć pączki i wziąć się do Pokaż całość