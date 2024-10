A co w Dialogu Strategicznym dla Rolnictwa globaliści w ramach likwidacji rolnictwa w Unii Europejskiej proponują? Proponuje się dopłaty do likwidacji hodowli, włączenie rolnictwa do systemu ETS (czyli jęczmień zużył tyle a tyle CO2 do produkcji więc go opłać w cenie za składnik powietrza), ograniczenie spożycia mięsa, promowanie produktów roślinnych oraz “wyrównywanie nierówności płciowych”, w tym osób LGBTQIA+ w rolnictwie