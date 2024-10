Martwcie się o własny kraj, nie cudzy... jak u nas by takie cyrki były myślicie że jakiś ukrainiec się wami przejmie? róbmy porządki u siebie, wspierajmy ukraine w miarę możliwości bo tak trzeba, ale nasz kraj dla każdego Polaka powinien być priorytetem (pomijam tych wygnańców za granicą siedzących po 10+ lat co g---o pojęcie mają co się u nas dzieje, udających obywateli)