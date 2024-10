Panowie nikt was nie neguję na rynku pracy. po prostu jak nie posiada sie kwalifikacji na stanowisko lub kierownik woli blondynki to was nie zatrudni i nie ma co płakusiać w necie. kurcze teraz na serio na rynku pracy to same płakusie i januszki którzy beż wiedzy chcą na wejściu 20 k. masakra