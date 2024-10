Otóż to. Do niedawna stara Europa odcinała kupony bo czerpała nadal korzyści ze swoich byłych kolonii i wyzysku krajów postsowieckich i w końcu tego paliwa zabrakło. Dokręcanie śruby na rynku wewnętrznym -zielone łady etc. tylko skutek dotychczasowej polityki. Unia zmierzając do wyrzucenia produkcji przemysłowej z Europy pozostaje w naiwnym przekonaniu, że przez nałożenie wysokich ceł na produkty z Chin zmusi te kraje do czystej produkcji.