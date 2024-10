W tym artykule nie ma konkretów a jedynie typowe dla naukowców konfabulacje. Stąd można przyjąć że skoro w genach człowieka są także geny neandertalczyka, to żydzi to neandertalczycy.

Prawdopodobnie skład DNA Kolumba jako potomka Jagiellonów (o czym pisał Manuel Rosa) to przeważający R1A1A typowy dla mieszkańców Europy środkowej i wschodniej, i pewnie jakieś śladowe J. Dopóki szanowane źródło nie opublikuje konkretnych danych należy uznać to za naciąganie.