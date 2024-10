Wszystko co pisowcy mówią o Tusku tak naprawdę dotyczy ich. Bo kto jest zakłamany na tyle że wypompowywał pieniądze z budżetu pod pretekstem patriotyzmu i sprawiedliwości? Kto zdemontował wymiar sprawiedliwości? No i najważniejsze - kto jest najbardziej mściwym z polityków? Pamiętam wywiady o nim jak tyrał ludzi ze studiów czy lekarza który operował jego ojca. Po tym co pisowcy n------------i nikt kto będzie miał dostęp do artykułów z ich kadencji nie uwierzy Pokaż całość