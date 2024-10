Nie trafi. Gdyby tak było to Von den Braun i Ruscy już dawno by to wykminili. Tu trzeba rakietę prześwietlać na mikropęknięcia i zmęczenie materiału za każdym lotem. Chyba, że zrobimy rakietę z nowych tworzyw sztucznych. Jakieś karbony czy coś. Tylko wtedy to ma sens. Powiedzmy sobie szczerze: Amerykanie nie mają tak taniego i bezawaryjnego silnika jak Ruscy więc kombinują jak koń pod górkę. To, że rakieta wróciła 20 razy to fuks.