Młodym wyjaśnię, że Belka to ten od schładzania gospodarki w latach 90. Powyprzedawał wszystko za bezcen, zagraniczne rynki wykupiły polskie zakłady by je szybko zamknąć, pozbawić ludzi pracy i wejść na polski rynek.

Dla niego bieda i bezrobocie w latach 90 też nie było problemem, ważne że on miał aż nadto.



Czasy się zmieniły, on się postarzał, ale swego podejścia do zwykłych ludzi nie zmienił.