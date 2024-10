To nie takie oczywiste. Hezbolach robi sobie magazyny amunicji podkopując się pod... bazy ONZ. I wszyscy i tym wiedzą, ale ONZ ani tego nie zlikwiduje, ani nie przemieszcza baz... Toć tam mogą trzymać rakiety, więc to spanie na tykającej b----e.



A że i Izrael ma gdzieś granice i ONZ nie chcę się przesunąć... Jedna więcej zbrodnia wojenna czy inne takiego. Wszystko im uchodzi.