Tusk zrozumiał, że program bardziej pomaga bankom i deweloperom a nie zwykłym ludziom

Czyli był głupi czy o co chodzi? Co to za papka dla półmózgów? Doskonale widział, że pomaga bankom i deweloperom i tylko i wyłącznie przez zdecydowaną reakcję ludzi/protesty/wpisy itd. zmienił swoje publiczne podejście. Prywatnie nadal pewnie wprowadziłby kredyt 0% bo by na tym zarobił.