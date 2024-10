Posłuszeństwo i uniżoność to dwie podstawowe cechy dobrego ucznia.



Do tego szkoła penalizuje myślenie - bo myślenie w szkole to synonim oszustwa.

Dobry uczeń zna odpowiedź, bo się nauczył.

Jeśli uczeń zaczyna myśleć, to znaczy że "kombinuje", a kombinuje dlatego, bo się leń patentowany nie nauczył, a w podręczniku wszystko było.



W konsekwencji przyszły absolwent, jak w przyszłości dostanie od kaprala rozkaz "biegiem marsz przez pole minowe", to krzyknie "tak jest panie Pokaż całość