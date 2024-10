Kolosalne wydatki to 17k :), nie no kto to widział kupić projektor do biura czy telefony dla pracowników... Ja takie afery to mogę mieć codziennie. Skoro 17k to kolosalne pieniądze (dodajmy, że jak najbardziej legalne) to co OP powie o np. wałkach z funduszu sprawiedliwości? Czy o sasinowych 70+bańkach, kosmiczne? Astronomiczne?