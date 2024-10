Rosyjska kultura to kultura ucisku, śmierci i zabijania. To kult zbrodniarzy, dyktatorów i ludobójców. Rosja to zło w najczystszej postaci i oblicze bestialstwa i barbarzyństwa.

Tylko w takim szambie ktoś taki jak Putin może być uważany za boga, a śmierć za niego jako największy zaszczyt i chwałę.