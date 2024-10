Jak niemiecki LIDL budował sklepy w Polsce, to dostawał finansowanie z budżetu Niemiec na rozwój w miejscach o słabym dostępie do sklepów (Polsce), jak polskie firmy rozwijają się na zachodzie, to nie mają szans na takie wsparcie ze strony państwa, choć byłaby to dużo lepsza inwestycja, w porównaniu do +800 plusów i innych socjali.