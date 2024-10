Kolejny sukces pisowskich championów. Tak to jest jak ma się w dupie przepisy. To samo było z każdym sporem z innym państwem zapoczątkowanym przez tych debili. Zawsze kończy się karami. Mogliśmy mieć dwie rentowne, nowoczesne kopalnie (bo akurat Australijczycy mają tu bardzo dobrą renomę) w kraju a tak mamy 2mld w dupę, bez kopalni bo narodowe spółki były tak zainteresowane, że g---o zrobiły.