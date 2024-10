C---a skomplementował żonę, pewnie p-------ł coś o b----e, a jak przyjechała policja to głupio się tłumaczył że niby to o żonie mówił.



Są miejsca gdzie wymaga się szczególnego zachowania, takich jak kościół, kino, teatr, sąd czy nawet komunikacja miejska. I lotnisko również do takich należy, a prowokowanie służb przez głupie gadanie, to zwyczajne proszenie się o problemy.

Nie wchodzisz na posterunek policji żartując że masz b--ń, czy na trybunę ultrasów i mówiąc Pokaż całość