Siedziałem z jednym azerem i on wprost powiedział że mieszka w Gruzji ale nienawidzi Gruzinów bo to chrześcijanie. A polki i Ukrainki to darmowe prostytutki a przynajmniej taka jest o naszych dziewczynach opinia w tamtych rejonach ( ͡ º ͜ ʖ ͡ º )

On siedział za pobicie dziewczyny bo nie chciała usunąć bękarta jakimiś tabletkami które on ściągnął z Gruzji od kolegi ( ͡ º ͜ ʖ ͡ º )