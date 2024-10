To jest naprawdę chore co się dzieje.

Zobaczcie jak wygląda cykl: wydobycie minerałów odbywa się z degradacją środowiska przy użyciu spalinowych koparek, ładowarek, dźwigów, ciężarówek - pracownicy też na rowerach nie przyjeżdżają (choć w Afryce pewnie tak). I to tylko na miejscu.

Następnie transport spalinowym tirem na turbo spalinowy statek.

A co w przypadku wypadku auta - proces od nowa.



I mowa o zielonej energii? Pokaż całość