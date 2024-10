Ceny usług stomatologicznych poszły w górę nieprzyzwoicie, to nic dziwnego że ludzie szukają tańszych, a nieraz równie dobrych alternatyw. Włosy w Turcji się robi, to i pewnie zęby można zrobić równie dobrze, a preszkadza to głównie naszym dentystom bo psuje to im biznes.