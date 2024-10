Gdyby Rosja miała inną kulturę i mentalność by mogła być krajem innowacji, dobrobytu i rozwoju. Mogłaby być USA, Japonią i ZEA w jednym. Ale po co. Lepiej stworzyć kulturę z wad narodów słowiańskich, turańskich, kaukazkich i azjatyckich, zapuścić swój kraj do poziomu biedy i jeszcze się pieklić, że dawne prowincje i kraje nie chcą w tym tkwić.

Niemcy po latach Pruskości a potem "Akwarelskości" zdołały się ucywilizować, a Rosja będzie nadal imperium