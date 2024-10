To niesamowite, ze wystarczyło każdemu człowiekowi dać kamerę do kieszeni, aby skutecznie chronić naszą planetę przed wszelkimi kosmitami, yetii, duchami i demonami.



Przez stulecia ludzie się ich bali. Teraz to oni muszą się bać ludzi, że ktoś ich sfilmuje. ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )