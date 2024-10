Pokaż całość

To standardowe postępowanie - przygotowują się do "umorzenia dochodzenia z powodu niewykrycia sprawców".Nie powoduje to, że przestępstwo zniknie - pojawią się dowody lub zeznania, to podejmą postępowanie na nowo. Ale przedawnienie leci - jeśli nie wykryją sprawców w przewidzianym ustawą terminie (zależnym od kary która grozi za ten czyn) to będą bezkarni.W polskich realiach oznacza to, że organizacja policyjnopodobna i wymiar niesprawiedliwości położyły lachę na sprawie i