The Kremlin paid $1.7 billion, partially in gold, to secure the license for local assembly of up to 6,000 Shaheds.

Pokaż całość

Jeśli to były drony Shaded-136, to z dymem poszło 8 do 20 milionów euro (koszt wyprodukowania jednego drona to od 20 do 50 tysięcy euro). Niezły rachunek, biorąc pod uwagę że były to drony wyprodukowane, przewiezione (poniesiono koszty i trud transportu) i składowane w oczekiwaniu na użycie.Coś chyba przesadzone te 1,7