Ogólnie rodzice powinni bardziej kontrolować to co ich pociechy oglądają na yt a najlepiej ograniczyć do minimum. Treści tam są na prawdę czasami kontrowersyjne, a maluchy to oglądają. ¯\(ツ)/¯ Polscy youtuberzy dziecięcy do rak, a jeszcze głupie przeróbki świnki pepe czy innego minecrafta ze wstawkami z horrorów.