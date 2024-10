Spokojnie, najpierw rozliczą tych co sól drogową jako spożywczą sprzedawali, później tych co truli ryby w Odrze, następnie tych co przywozili z Niemiec śmieci do Polski i tu je palili, to i przyjdzie czas na tych od zbóż technicznych ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )