Ale jak to przecież u nas miało być inaczej? Ale jak to przecież w Polsce miało nie być imigracji? Ale jak to potem imigracja miała być tylko z Ukrainy czy Białorusi? Ale jak to w końcu zaczęliśmy ściągać ludzi spoza Europy i mieliśmy się nie burzyć bo tamci przyjechali do PRACY! Ale jak to w Polsce mamy już gangi imigrantów a w niektórych miastach mówią że lepiej trzymać się z dala od Pokaż całość