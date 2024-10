Warto zauważyć, że mimo kontrowersji i zniknięciu listy firm ze strony, Sweet Baby Inc. nadal współpracuje z czołowymi producentami gier. Firma ma być zaangażowana w prace nad

Pokaż całość

Zgadza się - usuwają się w cień. Już wiedzą, że jawne ogłaszanie swojego udziału w produkcji gry to proszenie się o kłopoty. Teraz będą działać po cichu. Maja wsparcie ogromnych funduszy inwestycyjnych i potężne narzędzia do wywierania nacisku. To karaluch, którego bardzo trudno jest ubić.