Z tą psychologią to trochę niepewna sprawa. Są badania przeprowadzone przez psychologów i innych naukowców, które stwierdzają że co najmniej połowa najważniejszych założeń psychologii nie działa. To potwierdza projekt "Many Labs 2" albo psycholog Brian Nosek ze swoim projektem z 2011 roku. Już lepiej iść do lekarza psychiatry niż do zgadywacza psychologa.