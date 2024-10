ciekawe jakie wykop otrzymuje korzyści za tolerowanie tej zmasowanej nagonki na konfederację. bo trzeba sobie zdawać sprawę, że to nie jest tylko opłacenie kilku programistów do pisania i obsługi skryptów, bo to każdy mógłby zrobić i za pomocą 100-200 kont wykorzystywać potencjał opiniotwórczy portalu do swoich celów, ale zaraz takie towarzystwo zostałoby wykoszone banami. Tutaj musi być umowa zawarta na samej górze i to bardzo dawno temu. Może nawet tacy "uzytkownicy" jak Pokaż całość