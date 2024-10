Ten rząd tak jak i ta koalicja nie powstaly po to zeby w Polsce bylo lepiej, tylko po to, zeby po 8 latach posuchy -- czasach kiedy najwieksze przekrety przeszly im kolo nosa ( pandemia, wojna) -- mogli sie nachapac. I to tylko to ich spala. Polska i jej obywatele to jest jakas abstrakcyjna rzeczywistosc dla nich. A ze dostaja oslone medialna to kradna i robia co chca.