wczoraj odpaliłem sobie Spotify na kompie, co bardzo rzadko robię, bo zwykle słucham na telefonie.

i jeb! na 1/3 ekranu od góry baner:

"Bądź sobą, słuchaj wykonawców LGBTQIA"



czy to nie jest tak że jak jestem sobą, to słucham tego, co JA chcę?

w jaki sposób mam "być sobą" wypełniając polecenia jakichś anonimowych osób?