Aż mi się przypomina jak w 2016 Jaworzno odmówiło wstąpienia do ZTM. Propozycja padła zaraz po tym jak wymienili wszystkie autobusy na nowe/elektryczne i oczywiście oznaczało by to ich 'redystrybucje' na inne rejony (czyt. zabrali by wszystkie a Jaworzno dostało by stare jelcze).