W sumie co złego Hołownia zrobił albo gdzie oszukał?

Stał się lubiany bo potrafi odpowiadać mądrze bez wulgaryzmów. Jakoś nie kojarzę zbytnio afer z nim chociaż mogę się mylić. Więc w sumie powiecie co tak tragicznie źle zrobił?



Co do aborcji to zwasze był za kompromisem.