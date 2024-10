Mamy w społeczeństwie przyzwolenie na takie akcje, nawet jak ktoś kogoś zabije, to nic mu się nie dzieje, bo to jest państwo z kartonu. Gwarantuję wam jedno – gdyby córka lub syn prezydenta/premiera zginęli przez takiego mordercę jak majtczak, to w ciągu kilku dni wszyscy robiliby fikołki i zmieniali prawo. Ale dopóki nikt ważny nie zginie, nic się nie zmieni.