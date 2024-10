Czyli Sikorski się chwali że jesteśmy frajerami i że to jednak bolanda finansuje ukraińskie Starlinki, ale zamiast o tym trąbić na każdym możliwym kroku albo chociaż użyć jako karty przetargowej wobec fikającego Zełeńskiego to cały czas wydajemy na to miliony i nie mamy z tego żadnej korzyści, nawet PRowej? xD