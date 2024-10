Ja tam wole nie walić w pieszych nawet jeśli to nie moja wina - wiec antycypuje i zwlaniam a nie z---------m jak debil o 6 rano gdzie wszyscy sa zaspani , jest szarowka, mokro



To sie nazywa zdrowy rozsadek, bycie inteligentnym



Tutaj nie trzeba nawet odwoływać sie do wyższych pobudek!

Jak masz trochę oleju w głowie to jeździsz tak z czysto samolubnych wzgledow - poco Ci marnować czas na jakieś stłuczki , Pokaż całość