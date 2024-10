Palestyńczycy to takie samo osadnictwo arabskie jakie aktualnie Europa dopiero poznaje. To że byli na miejscu w momecie gdy Żydom znów to historyczne miejsce udostępniono żeby w końcu nie musieli mieszać się i prowadzić do tragedii jak w Europie.



Komedia że dziś cala taka kampania przeciw podczas gdy byli 3 razy zaatakowani i te wojny wygrali xD W myśl wykopków Polska nie powinna istnieć WCALE bo nawet tego nie potrafiła co jest Pokaż całość