Polacy mają to, na co głosowali. A głosowali na polityków jawnie popierające zielony ład, niebieski ład, wysokie i skomplikowane podatki, podatki europejskie i brak niezależności Polski.

W całym tym bałaganie dostrzegam jedną prawidłowość: sprawiedliwość. Ludzie naprawdę dostają to, co wybierają.