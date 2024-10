Ministerstwo Zdrowia po wyborach ujawniło wielkość szpitalnych długów za 2022 rok. Wynosi on aż 19,5 miliarda złotych. To pokazuje, jak bardzo pogorszyła się sytuacja finansowa szpitali za czasów rządów PiS. W ciągu ośmiu lat dług prawie się podwoił.

Na gornictwo tez jest ale d-----c sie trzeba do wiatrakow bo to tuskowe...Za pis szpitale na to samo narzekaly