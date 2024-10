To była kwestia czasu. Jakoś od 14 roku życia noszę nóż, nigdy przeciwko nikomu go nie użyłem, bo dla mnie to jest narzędzie, a nie b--ń. Teraz nie będę mógł nosić noża, a bandyta i tak będzie go nosił, bo ma w dupie prawo. Ch... wam w wiecie co.

Aha, sugeruję od razu zakazać też noszenia szpikulców, dłut, śrubokrętów i wszelkich podobnych przedmiotów, bo za ich pomocą można obejść prawo mając nieczyste Pokaż całość