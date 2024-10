Magdalena W. z Mysłowic (śląskie), skazana za zabójstwo 2-letniego syna Mareczka, znów stanie przed sądem. Kobieta zrzuciła winę na starszego, 4-letniego syna. Jej zdaniem to on zamknął Mareczka ( 4 l.) w wersalce i doprowadził do jego śmierci. Matka skazana na 15 lat więzienia chce uniewinnienia.