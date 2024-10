Efekt tych audytów będzie taki sam jak kontroli poselskich Jońskiego i Szczerby. W mediach będzie gawiedź cały czas informowana o nieprawidłowościach, a nikt za nic nie beknie. Platformiarze nawet na komisji nie potrafili przyciśnąć Obajtka, a już to widzę jak go wsadzają do więzienia... Litości, przecież oni są tak nieudolni, że o własne nogi się wywrócą.