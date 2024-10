Co ja właśnie przeczytałem, to po kiego wuja jest ta promocja i to ograniczenie? Jeśli można kupić cztery sztuki na kartę, to czemu pracownik pozwala jednemu klientowi kupić więcej sztuk? Powinna babę przeprosić, niech pójdzie na koniec kolejki i dopiero, szybko się odechce. Albo biedra chce sprzedać taniej masło - to niech zrobi normalną promo, albo nie chce i niech zlikwiduje dziwne promocje i ich ograniczenia.