Ostatnio jechałem uberem z Gruzinem, 170 km/h na obwodnicy i cały czas pisał na messengerze. Jak mu zwróciłem uwagę to zaczął coś wyzywać, nie dyskutowałem dalej bo kto wie czy by jakiejś kosy nie wyciągnął. Nagralem jak jeździ, wysłałem do Ubera, ale brak odpowiedzi. Uberami i Boltami już jeździć nie zamierzam.