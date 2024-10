Brzóska powinien się pilnować, rządzący go nienawidzą bo mu się udało a próba udupienia go przez nieudolną PP i przez dawanie zwolnienia z podatków Niemieckiemu dpd też się nie udało, inpost i paczkomaty mają się dobrze, gdyby chciał to może politycznie namieszać, gdyby Brzóska stworzył partie polityczną to popis miałby naprawdę problem.