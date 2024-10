Świetna wiadomość. Sami do tego doprowadzili XD jak można wprowadzić cenzurę ale zezwolić na multikonta?! Jaki jest sens zgłaszania jakiegoś użytkownika skoro może założyć inne konto i znowu trollować, a bana wyłapać tylko za manipulacje głosami tylko jak inny użytkownik ma wiedzieć o tym? Idiotyczne to jest. Byle do wykopaki zachować konto XD