To przecież tylko aktorka (marionetka) w rękach systemu.W tym fragmencie dopasowuje swój akcent do miejsca w którym przemawia.mimo, że wciąż powtarza to co jej napisali, to potrafi nawet zmienić akcent, by podlizać się ludziom do których przemawia (Zobaczcie jestem taka jak wy, więc mogę być waszym przedstawicielem u władzy). Prezydent ma być właśnie taką sterowalną przez władców kapitału pacynką.