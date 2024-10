ALE PRZECIEŻ PAN HOŁOWNIA I TUSK MÓWILI ŻE JUŻ CZEGOŚ TAKIEGO NIE BĘDZIE, JAK TO?!



I znowu się nabrali na te bajdurzenia polityków (i do tego Tuska czyli wręcz ekstraklasy mącenia i oszukiwania) gdzie historia pokazuje że tylko jedno działa - redukcja państwa. Jedyne rozwiązanie to likwidacja paśników, pokusa dla tej rzeszy miernot partyjnych jest zbyt duża - na normalnym rynku pracy to oni mogą co najwyżej pomarzyć o średniej krajowej.