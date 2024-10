Wystarczyłoby postawić w takim miejscu kamerę 360 ° i na podstawie monitoringu wystawiać mandaty. Można by to spokojnie zautomatyzować tym bardziej, że miasta mają pełno kamer. Jest to bardzo duża kasa dla budżetu i nie wiem czemu jeszcze nikt na to nie wpadł. Policja i straż miejska powinna się zajmować innymi rzeczami niż czymś takim.